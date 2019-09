O carte pe zi. „Oraşul fetelor“ bestseller New York Times în mai puţin de două săptămâni de la apariţie. Amazon.com îl desemnează cea mai bună carte publicată în 2019 până acum

Considerat de The Guardian un roman „ambiţios şi extrem de îndrăzneţ“, Oraşul fetelor este extrem de bine primit de presa internaţională, devenind bestseller New York Times în mai puţin de două săptămâni de la apariţie, în vreme ce Amazon.com îl desemnează cea mai bună carte publicată în 2019 până acum. Elizabeth Gilbert se întoarce la ficţiune cu o poveste de dragoste aparte, pe fundalul lumii teatrului newyorkez din anii ’40. Spusă într-un ritm alert, din perspectiva unei femei mai în vârstă c...

