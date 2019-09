Republica Moldova va solicita un credit de urgenţă pentru a cumpăra şi stoca gaze naturale

13:20

„Propun Parlamentului Republicii Moldova si solicit cetatenii cu gandire similara, sa sustina:Schimbarea stemei Republicii Moldova din vultur cu un cap, privind spre Vest, in vultur cu doua capete, unde al doilea priveste spre Est. Imaginea propunerii se anexeaza.Argumentare: in pofida faptului ca suntem o republica parlamentara, unde prin Constitutie scrie ca politica externa a statului este promovata de Guvern, Presedintele tarii a preluat in mod neclar si magic aceste responsabilitati. Plus, va fi similar cu stema Rusiei - arata misto, nu?", a scris expertul în securitate și fostul secretar de stat la Ministerul Apărării de la Chişinău, Dumitru Mînzărari.