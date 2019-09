ASF desfasoara programe de Educatie financiara pentru "bobocii" claselor I

16:00

DN1 - unul dintre cele mai tranzitate drumuri de la noi din tara (se estimeaza ca peste 50.000 masini trec zilnic pe acest drum) merita o atentie speciala din partea campaniei FII TREAZ LA VOLAN, mai ales ca suntem inca in plin sezon in care soferii se indreapta in fiecare sfarsit de saptamana catre munte. Asa se face ca vineri, 30 august, soferii care au circulat pe DN1 au fost invitati sa isi bea cafeaua la 5 to go Drive Thru Nistoresti, echipa #treazlavolan oferind premii tuturor celor care au trecut pragul cafenelei.