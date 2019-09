Un angajat al Serviciului Vamal, reţinut de CNA pentru o mită de 1.200 de euro

11:15

Conform acestor date, în rândul statelor membre UE, în anul 2018, preţul băuturilor alcoolice (băuturi spirtoase, vin şi bere) era cel mai mare în Finlanda (82% peste media din UE), Irlanda (77% peste medie) şi Suedia (52% peste medie), iar cel mai mic în România (26,4% sub media din UE), Bulgaria (26% sub medie) şi Ungaria (23% sub medie). Datele Eurostat mai arată că, în România, băuturile alcoolice s-au ieftinit de la un an altul, coborând de la 25,2% sub media din UE în anul 2017 până la 26,4% sub media din UE în 2018.