(VIDEO) Andrei Năstase: „Dacă socialiștii câștigă Primăria Chișinău, Republica Moldova nu are viitor”

17:00

Starurile hollywoodiene Leonardo DiCaprio şi Will Smith vor lansa colecţii de încălţăminte în interes caritabil, alăturându-se astfel celor care se implică în salvarea Pădurii Amazoniene, mistuită de incendii, potrivit contactmusic.net, citat de Mediafax. Allbirds, o companie producătoare de încălţăminte ecologică în care DiCaprio, în vârstă de 44 de ani, a investit, colaborează cu Just Water, […] Articolul Metoda prin care actorii Leonardo DiCaprio şi Will Smith luptă pentru salvarea Pădurii Amazoniene apare prima dată în Cotidianul.