Ion Ceban: Datorită PSRM, numărul persoanelor care se pot alimenta gratuit zilnic S-A MAJORAT

Hubert Minnis, şeful Guvernului de la Nassau, a anunţat joi că cel mai recent bilanţ indică faptul că cel puţin 30 de persoane au decedat în Bahamas din cauza uraganului Dorian, informează publicaţia The Hill, scrie Mediafax.ro. • Potrivit bilanţului anterior comunicat anterior, numărul morţilor se ridica la 23. Duane Sands, ministrul Sănătăţii din Bahamas, a declarat pentru publicaţia The New York Times că numărul morţilor "ar putea fi cutremurător". Miercuri, premierul Minnis a declarat, la în...