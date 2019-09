Ziua Limbii Române sărbătorită la Kucevo

22:10

Anatol Ursu, vicepreședinte al Partidului Popular Românesc de la Chișinău, a depus documentele pentru a candida la alegerile parlamentare din octombrie, pe circumscripția 50- Europa de Vest. Anunțul a fost făcut pe contul său de Facebook, Ursu menționând că va fi recunoscător tuturor celor care vor fi dispuși să-i susțină candidatura. „Decizia de a [&hellip The post Unionistul Anatol Ursu candidează la alegerile din octombrie: Voi fi vocea diasporei appeared first on InfoPrut.