Se scumpesc țigările în Ucraina

12:15

Această maximă, cum a povestit regizorul la prezentarea peliculei la Festivalul de Film de la Veneţia, reprezintă spiritul acestui lungmetraj aflat în competiţia oficială a Mostrei, relatează EFE. Brad Pitt este un astronaut care întreprinde o călătorie la graniţele sistemului solar în căutarea tatălui său (Tommy Lee Jones), dispărut în cosmos de mai mulţi ani într-o misiune care pune în pericol supravieţuirea Terrei. Această povestire galactică cu influenţe literare, de la "2001: Odiseea Spaţială" a lui Arthur C. Clarke, sau "Heart of Darkness" de Joseph Conrad trecând prin "Moby Dick", prezintă călătoria interioară şi emoţională a unui om abandonat de tatăl său care întâmpina greutăţi să lege relaţii cu semenii săi. Brad Pitt a explicat la conferinţa de presă că în discuţiile sale cu Gray asupra filmului a fost mereu prezentă definirea masculinităţii. "Am fost învăţaţi să fim puternici şi că există valori care sunt utile pentru a te încadra în societate şi a te pune în valoare, însă ideea masculinităţii implică negarea durerii, a ruşinii şi a remuşcărilor", a spus actorul. "Cred că există o definiţie mai bună a bărbaţilor care implică să fie mai deschişi faţă de familie, copiii lor şi de ei înşişi", a subliniat Brad Pitt. Protagonistul şi producătorul filmului ''Ad astra'' a refuzat să intre în speculaţii privind posibilităţile sale în cursa premiilor Oscar, dar a asigurat că a pus multe din el însuşi în acest rol: "Toţi avem suferinţele noastre, rănile din copilărie şi remuşcările noastre. Dacă nu pot fi onest cu ceea ce simt, nu sunt credibil pentru nimeni", a mărturisit el. Filmul lui Gray abundă în prim-planuri pentru a transmite aceste sentimente. "Prim-planul este necesar pentru a dezvălui ceea ce simţi în interior, este o mare contribuţie a cinematografiei la artă, îţi permite să vezi interiorul actorului; nu minte, este mai mare decât adevărul, este puterea însăşi a filmului", a explicat Gray. Regizorul şi actorul au avut o relaţie foarte specială pe parcursul realizării filmului, potrivit lui Pitt. "Am fost foarte deschişi în privinţa sentimentelor noastre. James îmi trimitea mesaje în fiecare dimineaţă în care îşi expunea idei foarte personale despre viaţa sa legată de personaj, a fost o conversaţie fără bariere care a explicat totul", a povestit el. Universul lui Gray este futurist dar menţine o oarecare legătură cu realismul şi a fost ajutat în acest sens de o echipă de experţi ai NASA. "Când te afli pe Lună nu vezi stelele, doar negrul infinit şi Terra într-un punct îndepărtat", a spus Gray. "Această negură a fost foarte prezentă în concepţia vizuală a filmului", a precizat el. Luna, este una din escalele pe care le face protagonistul în drumul lui spre staţia spaţială în care lucrează tatăl său şi pe care Gray o imaginează colonizată de mai multe ţări aflate în competiţie pentru resurse. Odiseea spaţială a celui care a realizat un alt film de science-fiction, ''The lost city of Z'', a fost primită cu păreri împărţite, la prezentarea sa săptămâna trecută, la Mostra din Veneţia.