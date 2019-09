Dodon la Bruxelles, în întâlniri grăbite la UE și NATO

09:50

Președintele Moldovei Igor Dodon are o săptămână diplomatică foarte încărcată. De ieri se află la Bruxelles, unde are programate convorbiri cu Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene și cu comisarul Johannes Hahn pentru politica vecinătății și extinderii, precum și o întrevedere cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Iar la sfârșitul săptămânii va merge din nou la Moscova, unde va avea o întrevedere cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Valentina Ursu a stat de vorba cu editorialistul Nicole Negru despre agenda externă a președintelui Dodon.Europa Liberă: Să vorbim despre această vizită pe care o întreprinde la Bruxelles Igor Dodon. Este o vizită de două zile, pentru a doua oară se întâlnește cu conducerea NATO. Ce vrea el să transmită demnitarilor Alianței Nord-Atlantice și ce ar urma să se întâmple în cooperarea dintre Republica Moldova și NATO?Nicolae Negru: „Bine, obsesia lui Dodon este neutralitatea, care există în Constituție și care nu este respectată de Rusia, și a cărei confirmare el ar trebui s-o caute în Rusia, dar el, nu știu de ce, o caută în Occident. E, de fapt, o misiune din partea Moscovei, fiindcă asta dorește Moscova, asta ea repetă de fiecare dată, că Republica Moldova trebuie să rămână un stat neutru. Desigur, neutru probabil se referă și la Uniunea Europeană, pentru că ea [Rusia] s-a opus și intrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Deci, noi trebuie să rămânem, conform Moscovei, la o distanță – să zicem așa – optimă față de ea, ca la momentul potrivit ea să întindă mâna și să ne tragă cu ușurință înapoi. Asta vrea să facă Dodon din partea Moscovei de fapt, deși el zice că reprezintă Republica Moldova.”Europa Liberă: Ar fi interesat Igor Dodon să readucă soluționarea problemei transnistrene pe agenda sa cu secretarul general NATO?Obsesia lui Dodon este neutralitatea, care există în Constituție și care nu este respectată de Rusia, și a cărei confirmare el ar trebui s-o caute în Rusia, dar el, nu știu de ce, o caută în Occident....Nicolae Negru: „Dodon o să vorbească oriunde despre planul său de soluționare a conflictului transnistrean; el a anunțat, a zis că are un proiect, eu cred că el va vorbi cu toți cei cu care se va întâlni la Bruxelles, s-ar putea chiar același lucru să-l spună și la New York, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite; s-a referit și la un anumit consens, el este încurajat în mod evident să facă lucrul acesta de către Germania. I-a telefonat președintele german Frank-Walter Steinmeier, cu care el a vorbit despre posibilitatea atingerii unui consens internațional în această privință, în privința rezolvării conflictului transnistrean, iar Germania are un cuvânt greu de spus în cadrul Uniunii Europene. Eu, de fapt, nu știu ce va rezolva dl Dodon cu persoanele care de acum pleacă din această funcție, dar eu cred că e vorba de o vizită simbolică. Dl Dodon își celebrează recunoașterea pe plan internațional. Prin această alianță – Blocul ACUM-PSRM – a fost spălat, a fost, într-un fel, reabilitat și iată acum el poate să circule nestingherit. Demult jinduia el acest lucru și să vorbească despre lucruri care i se par lui importante, dar, de fapt, sunt importante pentru Rusia.”Europa Liberă: Și mesajul lui, pe care insistă el că promovează o politică echilibrată și ar dori ca Moldova să aibă relații bune și cu Estul, și cu Vestul și că la Bruxelles se află ca să confirme că Acordul de Asociere pe care îl are Moldova cu UE va fi implementat. Mesajele acestea îl fac mai credibil în Occident?Nicolae Negru: „Nu știu dacă îl fac mai credibil în Occident, dar Occidentul trebuie să-l primească odată ce face parte dintr-o alianță care zice că urmărește obiectivul integrării europene, care zice că va respecta Acordul de Asociere și va implementa Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, dar iarăși dl Dodon nu spune lucrurile până la capăt. Republica Moldova ar putea și acum și ar fi putut și până acum să aibă relații egale și cu Uniunea Europeană și cu Rusia, numai că lucrul acesta nu l-a dorit Rusia. Rusia a instituit embargouri atunci când Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Prin urmare, și Uniunea Europeană nu este împotrivă ca Rusia să aibă o atitudine egală față de Republica Moldova, să trateze Republica Moldova ca pe un stat suveran și independent, ceea ce Rusia nu face. Deci, mingea este pe terenul Rusiei. Acolo – iarăși repet – trebuie să vorbească dl Dodon despre politica aceasta egală spre Est și spre Vest a Republicii Moldova.”Europa Liberă: Igor Dodon a început săptămâna cu o vizită la Moscova. Acolo s-a întâlnit cu vicepremierul Dmitri Kozak și cu președintele concernului Gazprom, Alexei Miller, ambii au fost invitați să vină la Chișinău, să participe la un forum economic moldo-rus, dar sâmbătă – așa cum spunea d-lui – ar putea să se întoarcă din nou la Moscova, unde ar urma să se întâlnească cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.Dl Dodon promitea că va obține gaze la tarife mai ieftine, iată că acum iese că nu poate obține acest lucru...Nicolae Negru: „Aici ceva nu se leagă. Probabil ceva nu iese. Dl Dodon promitea, atunci când s-a constituit alianța ACUM-PSRM, că va obține gaze la tarife mai ieftine pentru Republica Moldova, iată că acum iese că nu poate obține acest lucru. S-ar putea, dimpotrivă, ca tarifele să se scumpească. Probabil, Gazprom-ul dictează niște condiții pentru tarifele mai bune sau, să zicem, pentru aceleași tarife, sau chiar pentru reducerea tarifelor. Și dl Dodon s-a întors la Chișinău – și cred eu – a vorbit cu Maia Sandu, cu partenerii din Blocul ACUM și după asta va merge la Moscova să-i raporteze lui Putin care este situația – acceptă Maia Sandu să facă niște concesii Rusiei sau nu le acceptă. Una din concesii ar fi, de exemplu, semnarea unui acord de colaborare militară dintre armata Rusiei și armata Republicii Moldova, despre care a vorbit dl Șoigu, venind aici, la Chișinău.”Europa Liberă: El ar putea să îi spună dlui Putin și cu ce mesaj merge la Adunarea Generală ONU unde urmează să rostească un discurs?Nicolae Negru: „Cu siguranță, el va spune ce vrea să vorbească, dar va primi și anumite indicații. Problema problemelor va fi pentru Republica Moldova, dacă dl Dodon de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite va spune ceea ce a mai spus, că trupele ruse trebuie să rămână pe teritoriul Republicii Moldova atâta timp cât nu este găsită o soluție politică la acest conflict transnistrean. Adică, el va anula acea rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind retragerea necondiționată a trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Și atunci, Republica Moldova se va face de râs desigur că în întreaga lume, dar atunci și această alianță și partenerii săi vor fi compromiși total, fiindcă dacă se va condiționa retragerea trupelor cu găsirea unei soluții politice, înseamnă că trupele nu vor fi retrase atâta timp cât soluția politică nu va conveni Moscovei. Moscova va dicta regula jocului. Acum, Moscova dictează, dar atunci ea va dicta în mod legitim; acum, Moscova poate retrage, poate nu retrage, poate veni cu anumite propuneri, dar atunci ea va fi în drept să dicteze, pur și simplu.”Trupele nu vor fi retrase atâta timp cât soluția politică nu va conveni Moscovei...Europa Liberă: Dvs. ați spus că Igor Dodon ar putea să-și promoveze planul lui de soluționare a conflictului transnistrean. Chiar credeți că ar exista un asemenea plan? Maia Sandu zicea din contra că doar cetățenii trebuie să decidă soarta reunificării celor două maluri ale Nistrului. Nicolae Negru: „Bine, Dodon demult vorbește despre un proiect. Este desigur că proiectul Moscovei. Același proiect pe care îl propunea Kozak lui Plahotniuc, în data de 7 iunie i l-a transmis însuși Dodon. Vorbea despre împuterniciri largi, legislative, executive, distributive în domeniul economic, politic, cultural. Acum, el spune că e vorba de o autonomie foarte puternică. Cuvintele se schimbă, iar sensul rămâne același. De altfel, nu demult și dl Lavrov regreta faptul că în 2003 nu a fost adoptat planul lui Kozak și că ar trebui să se revină la acest plan, care lui i se părea foarte bun. Pentru interesul Federației Ruse, da, dar nu și pentru interesul Republicii Moldova. Dar eu cred, pe de altă parte, că dna Maia Sandu nu trebuie să facă trimitere la popor, la cetățenii Republicii Moldova. Într-adevăr, conform Constituției, dispozițiile privind statutul de stat unitar al Republicii Moldova nu pot fi schimbate decât prin referendum, cu majoritatea votului alegătorilor înscriși pe listă, dar până atunci au anumite lucruri de făcut cei din Blocul ACUM, opoziția, în general, clasa politică. Să nu se ajungă până la acest moment, fiindcă ar fi un proces destabilizator pentru Republica Moldova, ar răsturna și Acordul de Asociere, și integrarea europeană și, în general, viitorul Republicii Moldova va fi pus, în acest caz, sub un mare semn de întrebare.”