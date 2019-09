Cristiano Ronaldo s-a săturat de ostilitatea fanilor lui Atletico Madrid

12:10

Eram în vara fierbinte al lui 1990. Ne întorceam cu bunica Olga cu trenul de la Iași, unde am stat aproape o lună în ospeție la bunica Catea. Trecusem pentru prima dată Prutul și am trăit emoții mai greu de redat atunci. Așa cum surorile nu se văzuseră de vreo opt ani și nu se mai puteau sătura de vorbă nici ziua, nici noaptea, am descoperit de unul singur frumusețile Iașului vechi, apoi, urcând munții, m-am dus să văd faimoasele mănăstiri Voroneț, Moldovița, Sucevița și Putna, trecând, la întoarcere, firește, și prin Suceava. Cum bunica Olga și bunica Catea mai […]