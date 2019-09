La Chișinău se desfășoară un eveniment istoric. Cele mai bune promotoare ale drepturilor femeilor s-au întrunit la consultările sub-regionale „Beijing+25”

09:00

Un tânăr din Moldova a hotărât să-și facă teza de licență astfel încât să ajute persoanele pasionate de domeniul IT. Ernest Bîtca a lansat o platformă de educație IT gratuită.