Maia Sandu: Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană nu reprezintă o amenințare pentru Rusia

10:30

''Am câştigat în trei seturi, dar a fost dificil. Am pierdut de două ori cele două break-uri avans în primele două seturi'', a declarat Nadal (33 ani), după accederea pentru a opta oară în careul de aşi de la Flushing Meadows. El este singurul reprezentant al grupului Big 3, pe care îl formează cu cu sârbul Novak Djokovic şi elveţianul Roger Federer, ajuns în această fază a turneului. Nadal a câştigat turneul de la Flushing Meadows de trei ori. ''Am făcut erori, dar el a jucat bine'', a mai spus Nadal despre meciul cu Schwartzman. În total, ibericul a comis 39 de erori neforţate, dintre care 27 cu lovitura de dreapta. În semifinale, spaniolul îl va înfrunta pe italianul Matteo Berrettini (25 ATP), care a câştigat un meci epic în sferturi cu francezul Gael Monfils, numărul 13 mondial, 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 (7/5). ''Ce meci!'', a comentat italianul după disputa de trei ore şi 57 de minute. ''Nu-mi aduc aminte de niciun punct ... decât de mingea de meci. Şi de dublele greşeli, am făcut prea multe'', a mai spus Berrettini. ''În timp ce jucam îmi spuneam că e cel mai frumos meci pe care l-am văzut în timp ce jucam'', a mai comentat Berrettini, al doilea italian care dispută o semifinală de Mare Şlem după Corrado Barazzutti, în 1977, la US Open. ''Am avut şansă că Gael nu a avut minge de meci'', a mai spus italianul, care a încheiat disputa la a cincea sa minge de meci. Berrettini a avut 15 aşi şi a comis 6 duble greşeli, iar Monfils a reuşit 10 aşi, având însă nu mai puţin de 17 duble greşeli. În acest sezon, accidentările l-au constrâns pe Monfils la mai multe abandonuri şi retrageri de la turnee, cum s-a întâmplat înaintea sferturilor turneului Masters 1.000 de la Indian Wells, înaintea semifinalei Masters 1.000 de la Montreal, în primul tur la Wimbledon, înaintea turneelor de la Miami, Monte Carlo şi Washington. ''Este un jucător care a progresat mult în fiecare săptămână, deci va fi dificil, însă meciul pe care l-am făcut îmi dă încredere'', a comentat Nadal în legătură cu semifinala.