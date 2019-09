Gustă din cel mai delicios weekend al toamnei – METRO FOOD FEST!

18:40

PE SCURT Pedeapsa cu nouă ani de închisoare pe numele fostului premier Vlad Filat a fost redusă cu 682 de zile. La 30 iulie 2019, Judecătoria Chișinău a pronunțat o încheiere prin care a constatat că Vlad Filat a fost deținut în „condiții inumane și degradante”, între 23 octombrie 2015 și 30 iulie 2019, și […] The post Pedeapsa fostului premier Vlad Filat a fost redusă cu 682 zile. Cum motivează Judecătoria Chișinău appeared first on Moldova.org.