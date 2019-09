Ce spun astrele azi, 5 septembrie

05:30

Să ne înțelegem – nu vorbim despre astrologie, zodii sau horoscop, ci despre domeniul științific. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată că ziua de naștere are o influență asupra destinului, dar oamenii de știință și-au pus această problemă. Cercetările făcute de mai multe universităţi (University of Toronto, University of Florida şi Northwestern University ...