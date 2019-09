Marea Britanie// Camera Comunelor a aprobat un proiect care să evite ieşirea Marii Britanii din UE fără un acord

11:40

Președintele Igor Dodon a anunțat că a elaborat un concept prin care Transnistria ar urma să primească un statut special sub forma unei autonomii puternice. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu pentru publicația germană Spiegel.de. „Încă nu am început negocierile privind o soluție politică a conflictului. Dar aș risca să spun că ne putem mișca foarte repede, deoarece consensul internațional actual privind Republica Moldova este favorabil. Am putea fi o poveste de succes a modului în care un conflict înghețat în spațiul post-sovietic ar putea fi rezolvat pentru prima dată. Mi-aș imagina că Transnistria din statul moldovenesc primește un statut special sub forma unei autonomii foarte puternice. Președinția noastră a elaborat un concept pe care îl vom prezenta partenerilor noștri de coaliție”, a afirmat Dodon.