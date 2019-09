Procuratura Anticoruptie a reluat urmarirea penala pornita in 2015 privind cresterea artificiala a tarifelor la energia electrica. Sunt implicate mai multe persoane publice, numele carora nu sunt divulgate - VIDEO

19:50

Incepand de maine la PRO revine emisiunea In Profunzime. Joi seara, la ora 21.00, Lorena Bogza va discuta cu prim-ministrul Maia Sandu. Lansata inca acum 15 ani ca o rubrica in jurnalul de stiri, In Profunzime a devenit in scurt timp cel mai urmarit talk-show din Republica Moldova - VIDEO