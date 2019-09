Val de furturi de biciclete în Capitală | VIDEO

13:10

Agenţia „Moldsilva” are un nou director. Este vorba despre Valeriu Caisîn, desemnat în urma unui concurs organizat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM). Anunţul a fost făcut de către ministra Agriculturii, Georgeta Mincu, pe pagina de Facebook, scrie deschide.md. „Noul director al Moldsilva are o experienţă 30 de ani de activitate în … Articolul Moldsilva are un nou director apare prima dată în TVC.