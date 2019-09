Românii alocă cei mai mulţi bani pentru vacanţele în interiorul ţării

19:45

Priyanka Chopra, în vârstă de 37 de ani, fostă câştigătoare a concursului Miss World, care a devenit o vedetă atât la Hollywood, cât şi la Bollywood, şi Nick Jonas, în vârstă de 26 de ani, au ocupat primul loc într-o ediţie eclectică a listei celor mai elegante vedete din lume, alcătuită anual de revista People, în care s-au evidenţiat actorul Billy Porter şi jucătoarea de tenis Serena Williams, dar şi celebrităţi care stabilesc de mulţi ani tendinţele în modă, precum Jennifer Lopez, Lady Gaga şi Celine Dion. „Este pentru prima dată când avem un bărbat sau un cuplu în Top 10, cu atât mai mult pe primul loc al celor mai elegante vedete. Însă am simţit cu adevărat că aceşti doi oameni merită această onoare”, a declarat Andrea Lavinthal, directorul departamentului Style & Beauty din cadrul revistei People. Priyanka Chopra, prima actriţă indiană care deţine un rol principal într-un serial TV american („Quantico”), s-a căsătorit cu cel mai tânăr dintre cei trei fraţi din componenţa grupului Jonas Brothers la New Delhi, în decembrie 2018, iar cei doi artişti au devenit imediat unul dintre cele mai apreciate şi mai mediatizate cupluri din lume. Andrea Lavinthal i-a lăudat pe Priyanka Chopra şi Nick Jonas pentru faptul că adoptă stiluri vestimentare diverse şi poartă creaţii ale unor designeri diferiţi, reuşind să arate întotdeauna foarte bine. Billy Porter, starul nominalizat la Emmy al serialului TV „Pose”, ce descrie cultura saloanelor de dans frecventate de comunitatea LGBT din New York în anii 1980, a fost desemnat „Perturbatorul” din Topul 10 al listei celor mai elegante vedete din lume. Artistul de culoare, în vârstă de 49 de ani, a impresionat atunci când s-a prezentat în februarie pe covorul roşu de la gala premiilor Oscar într-o rochie de bal din catifea neagră. În luna mai, la Met Gala din New York, starul de televiziune a venit îmbrăcat într-o versiune strălucitoare a Zeului Soare egiptean, purtând o ţinută care includea şi două aripi aurii. Ediţia din această săptămână a revistei People care conţine topul celor mai elegante vedete din lume va apărea la standurile de presă din Statele Unite vineri dimineaţă.