10 motive să vii la VinOPERĂ

La 24 iunie, Moldova.org a lansat o serie de emisiuni în care părinții, bunicii sau copiii vor vorbi și explica unor altora ce este toleranța, cum au loc protestele, despre feminism, Transnistria, propagandă, democrație și alte subiecte actuale. În această emisiune bunelul îi vorbește nepoatei despre UTA Găgăuzia, cum s-a format, ce înseamnă […]