Vladislav Cociu, primarul care a realizat vrerea părinților săi!

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), sub egida Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, organizează Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a V-a, în colaborare cu Primăria municipiului Edineț, Organizația neguvernamentală People in Need Moldova, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Consiliul raional Soroca, Consiliul raional Sângerei, Primăria comunei Chișcăreni, Asociația Obștească „Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată” și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”. Evenimentul se va desfășura în perioada 12-20 septembrie 2019, în municipiile Bălți, Soroca, Edineț și comuna Chișcăreni, Sângerei.