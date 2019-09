(foto) Ajută-l pe Liviu să trăiască! Tânărul are cancer la colon și mare nevoie de ajutorul nostru

20:10

Am decis sa astept pana dl Dodon singur isi dezvaluie intentiile, caci multi imi spuneau ca exagerez, cand am expus criticii aranjamentele specifice (nu neparat faptul cooperarii de natura temporara) intre ACUM si PSRM. ACUM a facut o groaza de gafe. In unele cazuri – din necunoastere si neintelegere a proceselor politice aferente; in altele…