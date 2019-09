Te implici activ în acțiuni cu scop umanitar sau de apărare a drepturilor omului? Înscrie-te și câștigă Premiul Raoul Wallenberg

13:00

„Ceea ce m-a oprit aici, e că de mic copil am jucat fotbal și îmi place fotbalul foarte mult. Sunt un amator și nu doar, sunt un adevărat fan.”, ne mărturisește Valeriu Simciuc, cel care are grijă ca terenul de fotbal să arate ideal înainte de fiecare meci și antrenament al jucătorilor. Articolul (video) Cunoaște oamenii din spatele Echipei Țării. Valeriu Simciuc, cel care are grijă ca terenul de fotbal să arate ideal înainte de fiecare meci apare prima dată în #diez.