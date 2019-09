Igor Munteanu consideră privatizarea Air Moldova drept „ilegală”

10:30

Cea mai bună cale de a asigura un acces mai eficient la informații este de a zădărnici în general accesul. De această logică – potrivit vocilor critice - pare să se fi călăuzit Agenția Servicii Publice când a blocat, practic, de ceva vreme, posibilitatea de a obține informațiile din Registrul de stat al persoanelor juridice. Și nicio dificultate de-a ghici de ce – accesul la datele cu caracter personal este un tabu, chiar și acolo unde nici nu este vorba de asemenea date. O convorbire la această temă cu Dumitru Alaiba, deputatul blocului ACUM, care a cerut instituției să revină la normalitate și să se alinieze viziunilor Guvernului.Europa Liberă: Așadar, Agenția Servicii Publice a blocat, practic, de la o vreme, accesul la informațiile din Registrul de Stat al persoanelor juridice. În consecință, nimeni nu mai poate obține nici informațiile gratuite cu denumirea unei firme, codul fiscal, numele fondatorilor și numele administratorului. Și asta, aparent, sub drapelul, din nou, al vigilenței de protejare a datelor cu caracter personal. Dvs. ați reacționat cu duritate la cele întâmplate, cerând să se facă cunoscute motivele. Ați obținut sau aveți cunoștință de vreo explicație pertinentă a ceea ce a decis să facă agenția? S-a creat o platformă nouă, dar cu mai multe impedimente pentru accesul liber la informație... Dumitru Alaiba: „Da. Deci, în primul rând, eu cred că este important să dăm toate asigurările că această situație nu reprezintă în niciun fel viziunile actualei guvernări. Eu sunt convins că este un următor sabotaj din care am mai văzut și din care o să mai vedem. Cum s-ar spune, Plahotniuc a plecat, dar sabotorii profesioniști din sistem au rămas și noi încă urmează să ne lovim de rezistența sistemului, de acest zid al rezistenței și este doar una dintre primele rândunele. Am mai văzut, dar cu siguranță mai urmează. Situația aceasta neplăcută s-a creat în urma așa-zisei „reforme”. Deci la noi cumva o reformă are parcă scopul să facă lucrurile mai rele, pe când eu știu că e invers – o reformă trebuie să facă lucrurile mai simple, mai ușoare. Iată că această reformă s-a trecut de pe o platformă pe alta, s-a creat o platformă nouă, mai bună, tehnic mai sofisticată, dar cu mai multe impedimente pentru accesul liber la informația de caracter public. Țin să subliniez faptul că informația de caracter public este informație pentru care plătim noi toți ca ea să existe, de aceea noi toți trebuie să avem acces la ea.”Europa Liberă: Dar apropo de asta – ca să recurgem la o paranteză necesară – de ce este important să se asigure pentru mass-media sau oricare parte interesată accesul la respectivele informații despre persoanele juridice? Dvs. personal ați solicitat vreodată, adică vrem să înțelegem în ce scopuri poate fi folositoare?Dumitru Alaiba: „Eu am lucrat și prin ONG-uri și am comunicat și comunicăm foarte des cu jurnaliști de investigație și iarăși jurnaliști de investigație și presa de investigație în general în secolul XXI înseamnă orice. Bunăoară, o persoană cu un blog deja poate și are capacitatea să facă investigații, dacă statul îi creează aceste premise, dacă statul îi deschide cât mai multe platforme, cât mai multe baze de date, pentru ca omul pur și simplu să-și facă, dacă vreți, chiar și un hobby. Păi iată că importanța și chiar importanța strategică a transparenței informației privind companiile înregistrate în Moldova este anume asta – să facilităm la maximum lucrul pe care trebuie să-l facă presa de investigație și cu cât mai mute investigații, cu atât mai simplu o să prevenim corupția. Pentru mine este simplu ca bună ziua faptul că, să spun așa, corupția înflorește în întuneric și atunci când noi vedem complicitate din partea unor instituții ale statului ca să creeze mai mult întuneric, eu îi calific de partea corupției, de partea conflictelor de interese, care se vor ascunse, care nu se vor divulgate, ca schemele, probabil, să funcționeze. Eu nu sunt la prima dată și regret foarte mult faptul că noi trebuie să avem această conversație încă o dată. Prima dată noi am avut această conversație în 2015, după asta în 2017, când am deschis, de fapt, și am avut o contribuție directă la deschiderea accesului la datele cu privire la fondatori, în 2017, noi am avut o următoare tentativă din partea Guvernului Filip de a închide din nou accesul la informația respectivă. Am reacționat și atunci pe când eram în CPR Moldova. Iată au trecut doi ani și noi din nou trebuie să avem aceeași conversație. În loc să construim, în loc să dezvoltăm, în loc să mergem înainte, noi trebuie să stăm să protejăm ceea ce deja ca și cum a fost obținut. Asta este foarte dezamăgitor.”Cu cât mai mute investigații, cu atât mai simplu o să prevenim corupția... Europa Liberă: Dar cum în general, dle Alaiba, se poate ajunge, iată, la situația în care v-ați văzut îndreptățit să calificați acțiunile ASP drept „sabotaj”, un cuvânt destul de dur? Ce se întâmplă cu instituțiile? Guvernul, ca să spunem așa, s-a angajat prin planul său de acțiuni să asigure accesul la informație, tocmai aici, în privința asta...” Dumitru Alaiba: „Exact! Și această situație în niciun fel nu corespunde viziunilor Guvernului și de această situație nici nu beneficiază Guvernul. Noi suntem la guvernare anume datorită presei de investigație, anume datorită faptului că au fost mai multe echipe de profesioniști, jurnaliști care și-au făcut treaba cinstit. Nu este nicicum interesul nostru să îngrădim accesul la această informație, este – și eu chiar o să repet încă o dată –, este un următor sabotaj; noi am mai văzut din astea, oamenii pur și simplu nu renunță la viziunile lor învechite, oamenii în continuare cred și au să lupte, și au să lupte, și au să lupte încă cu mare încăpățânare până când au să fie dați afară de acolo.”Europa Liberă: Poate se întâmplă ca cineva să nu citească documentele provenite de la Guvern, de exemplu, nu neapărat în mod premeditat să facă acest lucru?Dumitru Alaiba: „Nu, eu cred că asta este totuși o inerție, pentru că până la urmă Guvernul nou este de aproape trei luni, această platformă a fost în pregătire cu siguranță mai mult timp, deci este o tentativă cumva de a reversa, să spun așa, efectele reformei sub pretextul unei noi platforme, îmbunătățite, dar cu acces mai limitat.”Europa Liberă: Dar dacă asemenea decizii se iau totuși, ce se urmărește, de fapt? De exemplu, de ce ar dori unii să nu se știe denumirea unei firme, codul fiscal, numele fondatorilor, deși o lege din 2016 spune foarte clar că informațiile acestea trebuie să fie publice? Dumitru Alaiba: „Foarte clar spune și încă o dată explicația de ce anume unii ar lupta pentru o mai puțină transparență pentru mine este clară. Atunci când lupți contra transparenței, lupți pentru corupție. Sunt oameni care pur și simplu văd asta ca și misiunea lor în viață poate, ca să protejeze unele scheme poate ale lor personale, poate ale cumetrilor ș.a.m.d. Noi am scăpat de oligarhie, dar noi în continuare suntem un stat adânc corupt. Să nu uităm asta. Și noi în continuare urmează să ne lovim tot mai des – cu cât mai mult o să avansăm, cu cât mai mult o să insistăm, cu atât mai mult o să ne lovim de asemenea tentative de a bloca unele reforme. Asta abia începe. Eu sunt sigur de asta.”Europa Liberă: Agenția Servicii Publice este subordonată Guvernului, dar ar fi vorba, în opinia Dvs., dle Alaiba, de un caz singular sau putem vorbi și de alte instituții desincronizate, ca să spunem așa, cu viziunile Guvernului?Dumitru Alaiba: „Iarăși, este adevărat, ASP-ul se subordonează Guvernului și, în același timp, ASP-ul este în continuare, să spunem așa, populată de oameni care nu toți neapărat au aceleași viziuni cu Guvernul, ca să spunem așa, mai diplomatic, fără formulări categorice.”Europa Liberă: De ce?Dumitru Alaiba: „Pentru că această instituție a fost formată câțiva ani în urmă, a fost vândută drept o mare reformă de către Pavel Filip și sub pretextul acestei reforme prin fuziunea mai multor instituții desigur că s-au promovat oameni de partid, oameni loiali precedentei guvernări. Trebuie să trecem de asta și acesta-i riscul, de fapt, faptul că noi în această autoritate și în altele desigur o să mai avem – așa cum i-am numit și o să-i mai numesc o dată – „sabotori” profesioniști. Este un mesaj inclusiv pentru ei, să știe că noi nu dormim, noi ne uităm foarte atent și noi comunicăm cu oamenii. Mai devreme sau mai târziu o să vedem aceste tentative destul de penibile de a crea unele neplăceri.”Europa Liberă: Dar de ce durează, pentru că Guvernul a schimbat cu ușurință mulți șefi de instituții acolo unde nu era mulțumit de activitatea lor?Dumitru Alaiba: „Inclusiv la ASP. Eu sunt convins că această intenție nu a fost acum inventată, ea pur și simplu a mers, cum am spus, din inerție. Eu sunt convins că să fi avut un prim-ministru Filip, se întâmpla exact același lucru, doar că noi aveam mult mai slabe șanse să oprim această devansare a reformei. S-a creat o platformă nouă, un soft nou și desigur sub acest pretext s-a găsit o soluție de a curma accesul la informație și transparența.”Europa Liberă: Ce ar trebui să urmeze în cazul acestei agenții, dar și al altor entități subordonate Guvernului sau, mă rog, orice instituție publică ca asemenea reflexe de trunchiere a transparenței, în răspăr, iată, cu viziunile Executivului să nu se mai repete, dle Alaiba? Dumitru Alaiba: „Știți, eu aș vrea să mă uit la problemă, nu la instituție neapărat. Eu tare sper că la instituție o să se uite cel care este responsabil de ea, eu aș vrea pur și simplu problema asta să nu mai reapară. Ea reapare periodic, cuiva foarte tare nu-i place și asta pur și simplu nu este OK. Eu vreau să ne asigurăm că noi punem punct acestei conversații, nu ne mai întoarcem la ea și mai mult ca atât, asta este o normalitate în foarte multe țări spre al căror model tindem. Este o rușine din partea noastră să tot vorbim același și același lucru, o dată la câțiva ani noi ne întoarcem, ne întoarcem, ne întoarcem... Noi am avut discuția asta și noi trebuie să punem punct. Ce o să se întâmple cu instituția asta, ce o să se întâmple cu alte instituții, nu cred că eu vreau să vorbesc despre asta, pe mine mă interesează ca transparența să nu sufere.”