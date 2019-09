CEC a stabilit plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Fond electoral”

12:15

Comparativ cu maşina pe care o înlocuieşte, noul hatchback compact are un ampatament mărit cu 40 mm (până la 2.425 mm), deşi lungimea totală i-a crescut cu doar 5 mm (până la 3.670 mm). Pe lăţime şi înălţime a crescut şi a scăzut cu câte 20 de mm (1.680 şi 1.480 mm respectiv). Hyundai mai spune că în urma redimensionării a fost redus şi coefiecientul de rezistenţă aerodinamică de la 0.32 la 0.31 Cx. Designerii au lucrat şi la proporțiile corpului compactei. De exemplu, acest lucru se marcă prin linia de sub ferestre care acum stă mai jos cu 11-13 mm. Dimensiunea maximă a jantelor este acum de 16 inci, iar opţional se poate comanda o caroserie vopsită în două culori (în total 10 culori de bază sau până la 22 de combinaţii). Habitaclul este unul practic şi destul de bine dotat, putând fi selectat în una din cele patru combinaţii de culori. Se va pune la dispoziţia clienţilor un panou de bord cu ceasuri analogice şi un ecran între ele, scaune cu tetiere reglabile, o banchetă spate cu spătar care se poate rabata în proporţie de 40:60, etc. În nivel de echipare superior se va mai include un sistem de control al climatizării, un sistem multimedia cu ecran tactil de 8 inci, o cameră video retrovizoare, un sistem de încărcare wireless pentru telefoane sau un buton de pornire a motorului. Mai trebuie de menţionat aici că în comparație cu modelul anterior, cabina a devenit mai spațioasă, deşi volumul portbagajului nu s-a schimbat – la fel 252 litri până sub raft. Totuşi, înălțimea de încărcare este acum mai mică cu 29 mm și există posibilitatea de a aranja podeaua la două nivele diferite. Se va mai putea opta şi pentru un pachet suplimentar de sisteme de protecţie şi asistenţă. Acesta este compus dintr-un sistem de frânare automată, unul de urmărire a marcajelor rutiere, unul de mărire a stării de oboseală a şoferului, precum şi un asistent de comutare automată a luminilor de drum/întâlnire în faruri, printre altele. Gama de motoare este compusă deocamdată din unităţi natural aspirate cu sisteme de injecţie distribuită, moştenite de la vechiul i10. Motorul de bază este un MPi de 1.0 litri şi cu trei cilindri, care produce 67 CP/96 Nm, iar cel superior este un MPi de 1.2 litri şi cu patru cilindri (84 CP/118 Nm). Standard ambele au tehnologia Idle Stop and Go şi sunt cuplate la o cutie manuală cu cinci rapoarte, iar opţional se oferă o cutie robotizată cu cinci rapoarte şi un ambreiaj, în loc de o transmisie automată clasică cu patru trepte. Aceasta din urmă a permis reducerea consumului de carburant și a emisiilor de CO2, ceea ce este mult mai important pentru clienții europeni care se confruntă mai des cu ambuteiaje. Suplimentar, pentru maşinile cu motor de un litru, se va putea comanda un pachet ECO. Acesta presupune că rapoartele transmisiei vor funcţiona într-un interval mai extins de turaţii, include roţi cu jante de 14 inci şi o banchetă spate cu doar două locuri pentru pasageri (respectiv noul i10 poate avea doar 4 sau 5 locuri). Cu acesta în dotare, cifrele în ceea ce priveşte nivelul de emisii CO2 sunt mai reduse şi respectiv de acestea în Europa depind valoarea impozitului. Făcut în Europa, noul Hyundai i10 va fi scos în vânzare până la sfârşitul acestui an.