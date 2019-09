Cum să menții zona intimă delicat îngrijită!

10:50

A început un nou an școlar și noi tradițional ofeream exemplul școlilor și din alte țări. De data aceasta am întrebat-o pe Ina Stratan, stabilită cu familia în Belgia, cum se desfășoară studiile în școala frecventată de copiii săi. Ina ne-a povestit precizând că în Belgia diferă foarte mult o școală de alta și ea se referă strict la instituția pe care o cunoaște. Bruxelles, capitala Belgiei, are mai multe regiuni (ca la noi Botanica, Ciocana, Centru etc.) și fiecare regiune cu școlile și regulil...