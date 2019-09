Pacienți cu leucemie „incurabilă” au fost declarați vindecați datorită unui tratament inovator

09:55

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numărul doi mondial, a pierdut primul său set la ediţia din acest an a turneului US Open, dar s-a calificat în sferturile de finală ale ultimului Grand Slam al anului, luni, la New York, după ce l-a învins pe laureatul din 2014, croatul Marin Cilic (22 ATP), cu 6-3, 3-6, 6-1, 6-2.