(GRAFIC) TOP 10 cele mai scumpe transferuri din fotbal în această vară; Echipele care au cheltuit cel mai mult

16:50

Profesorii și elevii gimnaziilor din Roghi și Corjova, raionul Dubăsari, aflate în regiunea transnistreană, au început noul an școlar sub supravegherea milițienilor transnistrieni. „Tacticile de intimidare rămân aceleași an de an. Și astăzi, înainte de începerea careului, directorii instituțiilor au fost vizitați de către reprezentanții miliției, care ”i-au informat” despre faptul că nu au voie […] Articolul Fără arborarea drapelelor și intonarea imnului de stat la careuri, în școlile cu predare în română din stânga Nistrului apare prima dată în Cotidianul.