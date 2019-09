Concurenții electorali pot beneficia de un credit fără dobândă. CEC a aprobat mărimea acestuia

19:20

În acest an, conferința internațională organizată de rețeaua internațională de jurnaliști „n-ost” va avea loc la Chișinău, în perioada 3-5 octombrie. Ediția se va desfășura sub genericul „OFF THE BEATEN TRACK! Building new rails for foreign reporting on Eastern Europe”. Evenimentul va dura două zile și jumătate, unde vor participa aproximativ 120 de jurnaliști din diferite țări europene, informează moldova.org.