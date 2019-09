Igor Dodon, gata să ofere Transnistriei statut special „sub forma unei autonomii puternice” în cadrul R.Moldova

16:50

Zi plină de emoții astăzi, la EXCELSIS, Instituție de Învățământ Privat din Capitală. Zeci de copii, alături de părinții lor au pășit pentru prima dată pragul școlii, în acest an. Dornici de carte și noi cunoștințe, elevii au participat la ceremonia de deschidere a noului an de studii, care a început cu un mesaj de bun venit la școală. Ulterior, școlarii au mers în clasele lor unde au făcut cunoștință cu noii colegi și profesori.Dumitru Juravliov are doi copii, Naomi și Natanael , ambii înscriși în acest an, la EXCELSIS. Bărbatul este entuziasmat de modul de predare al profesorilor de la “EXCELSIS”, de numărul limitat de copii în clasă, dar și de faptul că valorile creștinești stau la baza educației .„Mă bucur că fetița mea e deja al doilea an la această școală. Învață și am văzut performanțe la obiectele pe care ea le studiază.