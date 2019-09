Iată de ce este bine să-i citești bebelușului chiar dacă încă nu te înțelege!

13:40

Acum ai șansa să-i oferi piciului tău o grădiniță ca în filmele americane! Toamna aceasta, în inima Chișinăului își deschide ușile instituția preșcolară B.E.S.T (Bilingual Education for preSchoolers and Toddler), adeptă a modelul de educație timpurie aplicat în SUA. B.E.S.T vine cu o viziune inovativă asupra rolului pe care îl are grădinița în dezvoltarea intelectuală, afectivă, socială şi fizică a preșcolarului. Ce înseamnă acest lucru? Dacă îți dorești ca piciul să deprindă comunicarea cu se...