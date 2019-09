Cu ce avere a plecat din funcția de adjunct al Procurorului – șef, Adriana Bețișor

06:40

„PLDM este mereu gata de alegeri”. Afirmația a fost făcută de Secretarul General al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Alexandru Fetescu, într-un interviu pentru tribuna.md, transmite CURENTUL. Alexandru Fetescu punctează că PLDM are experieța mai multor scrutine. „Și dacă nu am participat la ultimele alegerile parlamentare, asta nu înseamnă că noi am stat într-o […]