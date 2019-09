Ion Ceban este candidatul PSRM la Primăria capitalei (VIDEO)

11:20

La început de an școlar deputatul socialist Ion Ceban a decis să fie alături de copilașii de la școala auxiliară nr. 6. Să împartă cu ei bucuria primului sunet. • "Acești copii deosebiți și frumoși, au mai multă nevoie de grijă și susținere. Anul trecut am promis că voi face tot posibilul ca să satisfacem solicitările conducerii școlii și eu, cu susținerea fracțiunii socialiștilor din CMC, am insistat asupra îmbunătățirii condițiilor de studii. Au fost alocate surse financiare pentru reparația c...