CEC a constituit 35 de consilii electorale de circumscripţie de nivelul al doilea

14:50

„A fost creat cadrul pentru dezvoltarea strategică a Georgiei şi am luat decizia de a renunţa la funcţie deoarece consider îndeplinită misiunea mea din această etapă”, a scris premierul pe Facebook. • Oficialul a adăugat că între sarcinile sale figura şi „aducerea la un nou nivel calitativ a relaţiilor cu SUA, UE şi NATO”. „Niciodată nu am fost atât de aproape de familia europeană”, a arătat Mamuka Bakhtadze. Un reprezentant al partidului de guvernământ Visul Georgian a confirmat pentru presă că...