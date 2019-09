Trei dosare penale, pornite pe marginea interceptărilor ilegale din 2017 – 2019

08:50

Ministra Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a transmis un mesaj tuturor elevilor, părinților și profesorilor la început de an școlar. Oficiala spune că instituțiile școlare sunt responsabile să îi ajute pe tineri să devină oameni cu caracter și le-a dorit tuturor celor implicați în procesul educațional un an cât mai bun. Ministra susține că … Articolul ultimă oră | Mesajul Lilianei Nicolaescu-Onofrei la început de an școlar: „Suntem responsabili să creăm condiții pentru libertatea de creație” apare prima dată în ZUGO.