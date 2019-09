Proiectul Băncii Mondiale „Ameliorarea Competitivității” a fost prelungit cu doi ani

08:20

PE SCURT Lingouri marcate în mod fraudulos cu logo-urile marilor producători sunt introduse pe piață pentru a spăla aurul de contrabandă sau obținut în mod ilegal. Falsurile sunt greu de detectat, fiind astfel ideale pentru traficanții de droguri, spre exemplu. Lingouri de aur în valoare de cel puțin 50 de milioane de dolari, imprimate cu […] The post Alertă pe piața aurului: lingouri fals marcate, găsite în seifurile unei mari bănci. Cine recurge la acest șiretlic și de ce appeared first on Moldova.org.