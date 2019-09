Unionistul Anatol Ursu candidează la alegerile din octombrie: Voi fi vocea diasporei

15:40

Directorul adjunct al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, Nicolae Brînzea s-a folosit de Corpul de Control al Ministerului Educației Naționale (MEN) pentru a solicita informații despre un angajat al Institutului de Științe ale Educației, aflat în subordinea MEN, dar cu personalitate juridică proprie, invocând drept pretext Legea 544/2001 privind liberul acces la [&hellip The post Directorul adjunct al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni activează relații din Ministerul Educației pentru a face presiuni? appeared first on InfoPrut.