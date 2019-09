CUM reuşeşte un timişorean să construiască aparate foto din doze de bere sau cutii de pantofi

16:45

Houston este un alt mare oraş în pericol de a ajunge sub ape. Metropola americană se scufundă de decenii şi, la fel ca în cazul Jakartei, extragerea iresponsabilă de apă din sol este unul dintre motive. Părţi ale oraşului au coborât în jur de 3 metri din 1920, conform informaţiilor din rapoartele geologice. Legislatorii locali din Texas au încercat să găsească soluţii la problemă şi au creat un district special în oraş pentru a reglementa felul în care se folosesc fântânile în 1975. Problemă persistă, însă, din cauza fântânilor private şi a furnizorilor de apă care continuă să extragă apa fără responsabilitate. Şi cel mai populat oraş din Africa, Lagos, de pe coasta Nigeriei se confruntă cu probleme similare. Oraşul, construit şi pe continent dar şi pe nişte nsule adiacente, este predispus la inundaţii, iar coasta sa deja a început să fie erodată puternic. Nivelul mării a crescut, de asemenea, în ultima vreme, din cauza încălzirii globale. Lagos ar putea ajunge sub ape până la finalul acestui secol, conform predicţiilor cercetătorilor. New Orleans este un alt oraş american care riscă să se scufunde. În 1930, doar o treime din oraş se afla sub nivelul mării. După devastarea produsă de Uraganul Katrina în 2005, jumătate din oraş a ajuns la acest nivel. New Orleans este vulnerabil şi pentru că a fost fondat pe sol nu foarte dens şi foarte aproape de coastă. Nici capitala Statelor Unite nu o duce prea bine. Washington DC va coborî cu peste 15 centimetri în următorul secol, însă spre deosebire de Jakarta şi alte oraşe, cauzele sunt ceva mai complexe. Oraşul a fost construit în apropierea unui strat gros de gheaţă rămas de la ultima glaciaţiune. Când acest strat a început să se topească în urmă cu mii de ani, solul din zonă a început să coboare. Problema este agravată şi de creşterea nivelului mării cauzată de încălzirea globală. Surprinzător, şi Beijing, un oraş fără ieşire la mare, este în pericol. Capitala chineză coboară cu 10 centrimetri pe an în unele zone, iar situaţia se datorează unor motive similare celor din Jakarta şi Houston. Beijingul depinde mult de extragerea apei din subteran pentru că nu are altă sursă de apă în apropiere. Extragerea constantă şi consistentă a apei a uscat solul, fapt ce a făcut ca acestă să devină mai compact.