Avocații americani care au reprezentat R.Moldova în dosarul ”Energoalians” vor primi aproape 60 de mii de dolari

14:20

Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Ana Bogdan au fost amendate la US Open 2019, anunţă jurnalistul New York Times, Ben Rothenberg. Trei dintre cele 10 amenzi dictate pe baza meciurilor disputate până vineri, 30 august, în competiţia feminină de la US Open, au fost direcţionate împotriva româncelor.