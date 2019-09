Un pensionar din România primește de patru ori mai mulți bani decât un pensionar din R. Moldova

13:40

Ministrul afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune cu Ramona Mănescu, ministrul de externe al României, că obiectivul Guvernului de la Chișinău este să dezvolte o comunitate de infrastructură, energetică și de investiții cu România. Popescu a afirmat că fără România, Republica [&hellip The post Ministrul de externe de la Chișinău: Fără România, R. Moldova nu ar exista ca stat appeared first on InfoPrut.