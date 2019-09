Cel puţin patru persoane au murit în urma prăbuşirii unui elicopter în Norvegia

20:00

Protestatarii scandează „Rusia va fi liberă” şi „Acesta este oraşul nostru” şi cer organizarea corectă a alegerilor electorale. „Dacă nu mai protestăm, nu va mai exista nicio speranţă”, a declarat un protestatar în vârstă de 23 de ani. „Trebuie să le arătăm autorităţilor că nu vom renunţa şi nu vom accepta ca oameni nevinovaţi să meargă la închisoare”, a adăugat protestatarul. The Moscow protest for free elections and against state repressions has gathered about 1,000 people — a much lower numbe...