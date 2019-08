Cele două principii de bază ale unei alimentații corecte

16:30

Ministrul Economiei și Infrastructurii Vadim Brînzan a făcut o retrospectivă a tranzacției dintre NR Investments Limited și Avia Invest. {{387473}}„Vreau să fie clar că nu am negociat și nici consultat cu compania respectivă. Doar am fost informați despre intenție și semnarea contractului”, a scris Brînzan. „1. Pe data de 10 august, în calitatea mea de Ministru al Economiei și Infrastructurii am a