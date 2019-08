Viitori medici şi farmacişti au jurat să devină specialişti de valoare

17:20

Tradiţional, de dimineaţă sorocenii au venit să depună flori la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor. Cei prezenţi la eveniment au participat şi la un recital de cântece şi poezii. Oamenii spun că Ziua Limbii Române îi face să fie mai uniţi şi mai devotaţi neamului. „Am luptat pentru limba română din 87, 88, 89 şi am fost la toate adunările naţionale, am stat în genunchi, ne-am rugat pentru ea. Datorită lui Grigore Vieru, Leonida Lari, Ion Hadârcă am ajuns la ceea ce am ajuns astăzi”. „...