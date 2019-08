CUM au salvat selfie-urile „cel mai fericit animal din lume”

12:45

Asemeni "fratelui său" din Anaheim (California), care şi-a deschis porţile pentru public în luna mai, parcul "Galaxy's Edge" din Orlando, realizat cu o investiţie de 1 miliard de dolari, are două atracţii principale: "Millennium Falcon: Smugglers Run" şi "Star Wars: Rise of the Resistance". Prima dintre ele, în faţa căreia vizitatorii au stat la coadă timp de aproape 300 de minute, potrivit ziarului Tampa Bay Times, include un simulator al celebrului "Şoim Milenar" ("Millennium Falcon"), din care vizitatorii pot "pilota" o reproducere a vestitei nave spaţiale a personajului Han Solo, realizată la scară reală. Parcul, inspirat din intriga celei mai recente trilogii "Star Wars", cuprinde şi planeta Batuu, unde vizitatorii pot explora zgomotosul "Black Spire Outpost", plin de imagini, sunete şi arome autentice universului "Star Wars". Este vorba despre un port spaţial plin de contrabandişti, comercianţi şi mercenari, unde vizitatorii vor putea întâlni personaje ca Rey, Finn, Poe, BB-8 şi Chewbacca, printre altele. Spre deosebire de parcul californian, unde în prima lună se poate intra doar pe bază de rezervări prealabile, la Orlando nu există un astfel de sistem, deşi a fost aplicată metoda cozilor virtuale prin intermediul unei aplicaţii pe telefonul mobil, după închiderea porţilor atunci când este atinsă capacitatea maximă. Printre atracţii se numără şi Oga's Cantina, care a înregistrat cozi mai mici, cu timpi de aşteptare de 45 de minute. La fel ca Oga's Cantina, care oferă cocktailuri inclusiv alcoolice, precum "Jedi Mind Trick" şi "Bloody Rancor", barul Milk Stand oferă băuturi neobişnuite, asemeni laptelui albastru şi laptelui verde, întâlnite în "Star Wars: Episode IV - A New Hope" şi "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi".