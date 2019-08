Ce pași mici, spre victorii mari. Radu Albot s-a calificat în runda a doua în proba de dublu a ultimului Grand Slam al anului

12:40

O statuie a lui Donald Trump a fost inaugurată în Slovenia. Construcția este din lemn, are capul pătrat și poartă o cravată roșie. Potrivit presei străine, monumentul are 8 metri și a fost inspirat de celebra Statuie a Libertății. Acesta a fost creat de artistul Tomaz Schlegl, care a vrut astfel să critice politicienii populiști. Statuia … Articolul video | Are capul pătrat și poartă cravată roșie: O statuie a lui Trump, inaugurată în Slovenia apare prima dată în ZUGO.