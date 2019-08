Guvernul taie din cheltuieli pentru foștii șefi de stat

08:15

Scheme.md anunță că a intrat în posesia unor date care demonstrează că totuși afacerea AVIA INVEST a fost coordonată cu Guvernul Republicii Moldova, iar menționarea lui Brânzan și a Maiei Sandu de către Rotschild in comunicatul de presă oficial nu sunt doar cuvinte aruncate în aer la întâmplare. Astfel, potrivit informațiilor obținute din surse apropiate AIC, prima întânire a ministrului Economiei Vadim Brânzan cu Nat (Nathaniel) Rothscild a avut loc în timpul vizitei miliardarului care s-a aflat între și 9-10 august în Republica Moldova.Anume atunci Rothschild a analizat activele pe care le va prelua de la Shor prin achiziționarea companiei off-shore care deține 95 la sută din acțiunile Avia Invest, dar a și comunicat cu oficialul moldovean pentru a înțelege mai bine dacă se expune sau nu riscurilor implicându-se în această ocazie.A doua întâlnire a avut loc deja la data de 19 august, atunci când Rothschild s-a aflat pe teritorul aeroportului în decursul a numai 3 ore. Tot actunci, Rothschild a anunțat public că a achiziționat pachetul de 95 la sută din acțiunile AVIA INVEST.În aceeași zi, de 19 august 2019, deși se văzuse anterior cu Rotschild, Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brânzan a declarat că fost informat despre această tranzacție și a aflat de ea dintr-o scrisoare semnată de Nathaniel Philip Rothschild. La 19 august însă Brânzan s-a văzut defapt a doua oară cu Nathaniel Rotschild.A doua zi, la 20 august ministerul condus de Brânzan emite un comunicat de presă în care anunță: „Considerăm concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău drept un act abuziv, comis cu multe abateri de către fosta guvernare” dar accentuînd faptul că „La moment, tranzacția de pe 19 august, dintre Avia-Invest și NR Investments Limited, vine într-un context în care statul, astăzi, nu are nicio pârghie legală ca să influențeze lucrurile care se întâmplă la Aeroportul Internațional din Chișinău.” În cadrul aceluiași comunicat de presă se anunță că Guvernul va negocia cu noii proprietari ai AVIA INVEST (asta deși Brânzan la acel moment deja avusese cel puțin două întâlniri cu Nat Rotschild) Cert este că după prima discuție cu Brînzan, din timpul vizitei din data de 9-10 august, Rotschild nu a fost convins de Ministrul moldovean să se dezică de ideea investiției dubioase, din contra la 19 august acesta a venit deja însoțit de Taylor Sebastian John Breden, pe care l-a prezentat actualului director interimar Boris Salov, ca fiind președintele consiliului de administrare al Avia Invest.De aici reiese că la zece zile după vizita din 9-10 august, Nathaniel Rotschild a gasit și om care să-i reprezinte interesele oficial la AIC, iar discuția cu Brînzan nu l-a făcut decât să grăbească procesul de achiziție al AVIA INVEST, companie care deține la moment contractul de concesionare a Aeroportul Internațional Chișinău.Ieri, 29 august, într-un comunicat de presă, Rotschild menționează expres implicarea lui Brânzan și al premierului Sandu în procesul e negocieri. The culmination of this transaction follows an extensive engagement with key stakeholders, including Moldova’s Minister of Economy & Infrastructure Vadim Brinzan and incoming Prime Minister Mrs Maia Sandu. Ministrul a lucrat pentru compania ce deservește familia Rothschild Am decis să studiem puțin conexiunile lui Vadim Brânzan pentru a înțelege ce putea sta la baza acestor acțiuni deloc incisive în procesul de stopare a tranzacției lui Rothschild cu Shor, mai ales că la Consiliul Suprem de Securitate din data de 23 August, fusesem informați despre faptul că Statul nu va permite acest lucru.Nu a trebuit să căutăm prea mult. Chiar în propriul CV, Vadim Brânzan, trece slujba la PricewaterhouseCoopers între anii 1994-1998. Acolo, la PriceWhaterhouseCoopers, potrivit CV-ului său oficial pe care îl puteți găsi pe pagina ministerului economiei , el scrie că a activat pe mai multe dimensiuni, Inclusiv în domeniile petroliere, alimentare și chiar în cadrul unor priecte implementate pentru guvernul Rusiei.În același timp, spune Brânzan, âîn calitatea sa de membru al echipei de management al PricewaterhouseCoopers, a participat la proiectele de privatizare în masă din Republica Moldova și Ucraina (1994-1996), CV-ul lui Vadim Brînzan, publicat pentru prima dată în 2016 când a candidat la funcția de Guvernator al BNMDincolo de faptul că e un specialist în ale trecerii bunurilor statului în mâinile privaților, altceva ne-a atras atenția și anume faptul că că Pricewaterhousecoopers este compania care oferă servicii familiilor Rothschild prin consultanță, analiză și audit. Un exemplu aici.Dacă este sau nu un conflict de interese la mijloc ar trebui să ne spună organele abilitate, deși pentru noi lucrurile sunt evidente.La fel de evidente ca și gafa enormă din comunicatul Guvernului, emis în grabă pe pagina de Facebook, la puțin timp după ce Rotschild l-a menționat pe Brânzan și Sandu în comunicat, numindu-i factori cheie in procesul de negocieri. Iată ce scrie Guvernul: Așadar, inițial cei de la guvern scriu că Nu a existat nicio consultare între Guvern și NR Investments Ltd și în același comunicat de presă anunță că defapt i-au comunicat reprezentantului companiei NR Investments Ltd. că contractul de concesiune este unul abuziv (…). Ulterior, subiectul a fost discutat la Consiliul Suprem de Securitate… Adică reiese că, totuși, au comunicat cu Rothschild sau reprezentantul acestuia încă înainte de data de 23 august.Așadar să facem un rezumat scurt: Guvernul gafează și recunoaște că a comunicat defapt cu Nat Rotschild încă înainte de 23 august, dată la care i-au dat asigurări președintelui Dodon că afacerea nu va avea loc, Brînzan, care a activat la o companie ce deservea interesele familiei Rotschild s-a întânit cu Nat Rotschild de cel puțin două ori în august, după aceste întîlniri Brînzan insistă în comunicatele de presă despre faptul că Moldova nu are pîrghii de stopare a tranzacției Shor-Rotschild, iar Rotschild îi menționează pe Brînzan și Sandu ca fiind factori cheie in procesul de negocieri.Surprizele însă nu se termină aici, iar în curând vom reveni cu noi detalii. 