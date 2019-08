VIDEO: De ziua națională a Limbii Române voluntarii Corpului Păcii au recitat versuri din imnul Republicii Moldova

11:00

Ședința Consiliului Superior al Procurorilor din 29 august 2019 Ședința Consiliului Superior al Procurorilor din 29 august 2019Pentru a fi la curent cu următoarele transmisiuni în direct, vă rugăm să dați like paginii Privesc.Eu Moldova! Posted by Privesc.Eu Moldova on Wednesday, August 28, 2019...