Ministerul Educației atenționează: colectarea plăților informale este interzisă

17:40

PE SCURT Ministerul Justiției a prezentat astăzi conceptul reformei în sectorul justiției. Acesta prevede între altele îngustarea competenţei Curții Supreme de Justiție, concentrarea Procuraturii Anticorupție pe investigarea cazurilor de corupţie mare, completarea numărului membrilor CSM, dar și modificarea criteriilor de selectare a procurorului general. De asemenea, este prevăzută evaluarea judecătorilor. Cei de la CSJ, președinții și vicepreședinții Curților […] The post Conceptul reformei în sectorul justiției. Ce presupune acesta appeared first on Moldova.org.