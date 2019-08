Graiul mamei

11:00

Datorită acordului de asistență pentru proiecte mici din cadrul proiectului „Development of Moldovan rural areas by using the LEADER/CLLD approach”, care a fost semnat în data de 16 august 2019 între IDIS „Viitorul” și Primăria satului Măgurele, localitatea a fost selectată și s-a aprobat finanțarea proiectului cu denumirea ”Dezvoltarea Destinației Turistice Locale „La Trei Cruci” […]