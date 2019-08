Calendar istoric - 31 august

10:00

„Prea mult timp am fost indecis să particip sau nu la alegerile locale din Chișinău. Ca să fii primar nu este deloc ușor, ba din contra, stresant pentru că fiecare pas ce se petrece în Chișinău e asumat de primar. Dar vreau să vă zic, că într-un an de interimat, am fost motivat să dovedesc că se poate de făcut lucruri bune pentru Chișinăul nostru. Da, nu se poate de comparat un an de interimat cu 4 ani de mandat, dar pot să mă mândresc de lucrurile care am reușit să le dau viață, doar că cel mai mult mă indignează faptul că multe din proiectele începute de mine au fost stopate după ce am fost demis. Într-un an de interimat am reușit de multe ori să fiu amenințat, dar nici amenințările lor nu m-au putut opri să-mi fac lucrul așa cum credeam că este mai bine pentru chișinăuieni, niciodată nu am fost implicat în jocuri politice, din cauza cărora și am fost demis. Am decis să candidez independent la primăria Capitalei, deși am primit propuneri de a candida din partea unor partide politice. În următoarele 2 săptămâni trebuie să reușim să colectăm 10 000 de semnături. Numai cu sprijinul vostru pot să acumulez semnăturile necesare pentru a candida. Vreau să îmi oferiți șansa să transformăm orașul așa cum îl dorim”, scrie Codreanu. Ruslan Codreanu și-a dat demisia din funcția de primar interimar, după ce 36 de consilieri municipali i-au acordat vot de neîncredere.