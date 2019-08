„Contractul de concesiune va fi anulat”

20:30

Firma familiei Rotschild ”NR Investments Ltd” a anuntat astazi ca a finalizat tranzactia de cumparare a companiei concesionare a Aeroportului International Chisinau. Se intampla in pofida declaratiilor autoritatilor, precum ca nu va fi admisa instrainarea companiei Avia Invest, care administreaza aeroportul. In timp ce Maia Sandu spune ca Guvernul va actiona pentru rezilierea contractului de concesiune, iar Igor Dodon cauta vinovati in insitutiile de stat, procurorul general interimar Dumitru Robu spune ca ”trebuie sa verifice informatia”.